Алексей Шлюнкин назначен на пост руководителя «Яндекс Маркета»

С 2 июня 2026 г. на должность руководителя «Яндекс Маркета» назначен Алексей Шлюнкин, ранее работавший директором по технологиям и продуктам «Маркета». Алексей работает в «Яндексе» более двенадцати лет: он возглавлял технологический и продуктовый блок «Яндекс Маркета», был техническим директором «Яндекс Рекламы», руководил инфраструктурой «Поиска». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Роман Маресов, возглавлявший «Маркет», сосредоточится на развитии подразделения транзакционного ИИ, в которое входит «Маркет», транзакции в «Алисе» и «Поиске», продуктов для независимого e-commerce.

Алексей Шлюнкин в 2014 г. начал работать разработчиком в «Яндексе» – участвовал в редизайне «Яндекс Музыки» и внедрял рекомендательные модели на сервисе. В 2016 г. перешел разработчиком в «Поиск», где в дальнейшем руководил всей инфраструктурой сервиса. В 2020 г. перешел в «Яндекс Рекламу», где через год стал техническим директором сервиса. В мае 2023 г. перешел в «Яндекс Маркет» на роль технического директора сервиса, а в ноябре этого же года стал также директором по продукту «Маркета». В 2026 г. назначен руководителем «Яндекс Маркета».

Цифровизация

