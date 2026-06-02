Еженедельная аудитория «Сферума» в Mах по итогам учебного года достигла 20 миллионов

«Сферум» подводит итоги 2025-2026 учебного года. Еженедельная аудитория сервиса в национальном мессенджере Мах превысила 20 млн пользователей. Каждый день сервисами образовательного пространства пользуются 17 млн человек. Об этом CNews сообщили представители VK.

В образовательном пространстве «Сферум» в Mах зарегистрированы 26 млн пользователей, в том числе 2,1 млн педагогов, 23,9 млн — учащихся и их родителей. К «Сферуму» подключены все образовательные организации России (школы, организации дополнительного образования, колледжи и детсады).

В ТОП-10 регионов-лидеров по работе со «Сферумом» по итогам учебного года вошли Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Новосибирская, Орловская Рязанская и Калужская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, республики Мордовия и Марий Эл.

В учебном году «Сферум» регулярно запускал актуальные сервисы для учебы. Например, в апреле появились «Поступай» и «Помощник ученика», которые помогают школьникам готовиться к экзаменам онлайн в любое удобное время в любом месте. В пятерку популярных сервисов вошли дневник, интерактивная доска, справка в школу, награды и учебные каналы.

В завершившемся учебном году «Сферум» запустил просветительский проект по информационной безопасности и цифровой гигиене «Путь в сети». Мини-приложение помогает школьникам в игровой форме учиться реагировать на потенциальные угрозы. Игры основаны на реальных кейсах и разработаны с привлечением экспертов по информационной безопасности, тематика регулярно обновляется. Уже более 200 тыс. школьников проверили свои навыки.

«Сферум» также создал профессиональное сообщество «Пульс образования», которое объединяет педагогов школ, колледжей и воспитателей детских садов со всей страны. Это комьюнити единомышленников, которые стремятся к профессиональному росту и готовы вносить вклад в развитие системы образования. Участникам сообщества доступны обучающие сессии с уникальными экспертами, обмен опытом, предметная проработка кейсов из реальной практики, стратегические сессии и ежегодная церемония награждения «Лидер Сферума». В комьюнити зарегистрировались уже 1,5 тыс. педагогов.

«Завершившийся учебный год для «Сферума» был насыщенным — платформа полностью интегрирована в национальный мессенджер Mах. Это позволило нам усилить уровень цифровой безопасности и предоставить пользователям еще больше возможностей. Мы запустили уникальные сервисы, которые помогают педагогам эффективнее вести образовательный процесс, детям — учиться, а родителям — оставаться в курсе достижений ребенка. Желаем всем нашим пользователям отлично провести летние каникулы, отдохнуть и набраться сил, а мы продолжим развивать наш сервис, чтобы он становился еще удобнее и полезнее», — сказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.