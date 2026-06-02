Клиентам БКС стали доступны новые возможности Trade API

«БКС Мир инвестиций» расширил возможности сервиса Trade API – пользователям стали доступны новые инструменты для автоматизации торговли и интеграции собственных алгоритмических решений с инфраструктурой брокера. Об этом CNews сообщил представитель БКС.

Одно из главных нововведений – возможность торговать внебиржевой валютой через API. Теперь клиентам БКС доступны сделки купли-продажи валюты, включая доллар США, евро и дирхам ОАЭ. Это дает инвесторам больше гибкости при совершении валютных операций и позволяет автоматизировать собственные валютные стратегии.

Кроме того, в Trade API появилась возможность получения котировок и стакана через HTTP. Пользователям стал доступен метод снапшота стакана, который позволяет одним запросом получать актуальные цены и текущее состояние стакана. Новый функционал упрощает интеграцию для сценариев, где особенно важны скорость получения данных и удобство реализации.

Еще одно важное обновление – Trade API теперь доступен не только для физических лиц, но и для юридических лиц. Это расширяет возможности использования сервиса для бизнеса, в том числе для компаний, которые применяют алгоритмические стратегии, автоматизируют торговые операции и выстраивают собственные решения для управления ликвидностью и инвестициями.

Trade API БКС – это цифровой интерфейс для прямого подключения клиентских алгоритмов к инфраструктуре брокера. Сервис позволяет автоматизировать торговлю, получать рыночные данные в режиме реального времени, управлять портфелем и интегрировать торговые функции с внешними системами, аналитическими платформами и программами машинного обучения.