«Контур.Отель» обеспечит поддержку заселения гостей через «Макс»

С 1 апреля 2026 г. у отельеров есть возможность использовать цифровые сервисы для подтверждения личности при заселении гостей. «Контур.Отель» подготовился к нововведениям. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Постановление Правительства России № 1912 от 27.11.2025 вносит изменения в правила оказания гостиничных услуг. Согласно обновлениям, с 1 апреля 2026 г. россияне могут подтвердить личность не только по паспорту, но и через цифровые сервисы, включая сервис обмена информацией «Макс».

Новый процесс заселения проходит в несколько этапов: гость передает данные через систему сервиса, например с помощью QR-кода, сотрудник отеля считывает QR-код и получает верифицированные паспортные данные, а далее эти данные используются для оформления проживания.

Для работы с QR-кодом отелю потребуется устройство для считывания, например веб-камера или другое оборудование с функцией сканирования.

Заселение по паспорту остается основным и полностью законным способом, а «Макс» можно использовать как дополнительный канал.