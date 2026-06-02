«МегаФон» запустил покрытие еще для 20 тыс. жителей Удмуртии

«МегаФон» увеличил территорию покрытия мобильного сигнала в Увинском районе Удмуртии. Около 20 тыс. человек смогут в комфортном режиме общаться с близкими, оперативно решать рабочие и личные вопросы. Новое качество связи смогут оценить жители населенных пунктов Кыйлуд и Ува. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили базовые станции, которые работают в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет обеспечивать высокое качество голосовой связи на всей территории поселений. Теперь звонки в Кыйлуде и Уве станут более четкими и естественными: голос собеседника будет слышен отчетливо внутри зданий и на открытых территориях.

Ранее «МегаФон» запустил новое оборудование в пяти населенных пунктах Увинского района — в селах Булай, Новый Мултан, Сям‑Можга, Рябово и Ува‑Тукля. Теперь, с подключением Кыйлуда и Увы, карта покрытия стала более полной.

«Запуск сети в новых точках Увинского района — это реальный вклад в развитие этой территории и республики в целом. Для жителей связь становится доступнее, надежнее и удобнее, открывая новые возможности для общения и развития, — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев. — Для нас важно, чтобы технологии служили людям, делая жизнь проще и безопаснее. Уверен, что стабильный сигнал станет надежным помощником для семей, предпринимателей и специалистов, позволяя им быть всегда на связи с миром».