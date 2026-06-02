МТС прокачала сеть на родине мордовских трюфелей

ПАО «МТС» прокачала сеть в поселке Озерный в городском округе Саранска, где функционирует сельскохозяйственное предприятие по выращиванию овощей и грибов. Теперь местные жители и бизнес смогут пользоваться стабильной связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование стандарта LTE на улице Загородная в поселке Озерный. В зону новых скоростей попал крупнейший в Мордовии тепличный комплекс, где выращивают различные овощи, в том числе томаты, огурцы, а также трюфели и другие грибы. Обновленная сеть МТС дает аграриям возможность применять современные цифровые решения – умное видеонаблюдение в теплицах, системы автоматизированного управления, умные датчики для контроля температуры и влажности воздуха и другие технологические разработки для сельского хозяйства.

В поселке Озерный проживает более 1,5 тыс. человек, работают детский сад, школа, магазины, библиотека, дом культуры. Новые скорости мобильного интернета МТС позволят сельчанам иметь быстрый доступ к цифровым продуктам – получать документы через «Госуслуги», проводить платежи через онлайн-банки, учиться или работать онлайн. Кроме этого, в поселке находится пруд Корчагинец, где водятся карп, карась, окунь, уклейка, плотва. С улучшенной связью МТС рыбаки смогут делиться фотографиями своего улова в соцсетях и оставаться на связи с родными.

«МТС инвестирует в строительство новых базовых станций и модернизацию телеком-оборудования, чтобы жители республики пользовались качественной связью. Мы стремимся обеспечить надежное покрытие повсеместно: от крупных городских центров до отдалённых населённых пунктов. Кроме этого, мы улучшаем связь в тех частях региона, где находятся промышленные предприятия. Так как мы понимаем, что для бизнеса современная связь – это не просто удобство, а мощный инструмент для решения повседневных задач, ускорения процессов, повышения общей эффективности и, конечно же, для привлечения новых клиентов», — сказал директор МТС в Республике Мордовия Андрей Шишкин.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Ранее МТС провела модернизацию сети в одном из старейших городов республики МордовияКраснослободске. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для горожан возросла в среднем на 20%.

