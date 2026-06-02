МТС запустила оплату покупок по QR-коду в «Мой МТС» на Филиппинах

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг на Филиппинах по QR-коду национального стандарта QRPh. Физические лица могут совершать платежи и переводы с помощью приложения «Мой МТС» с помощью карт российских банков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки на Филиппинах по QR-коду национального стандарта QRPh Центрального банка страны. С помощью QRPh на островах можно расплатиться везде – от популярных отелей и такси до локальных магазинов и сервисов.

Оплата по QRPh поддерживает InstaPay и GCash – популярные на Филиппинах финансовые сервисы платежей и переводов. Также через «Мой МТС» теперь можно пополнить электронный кошелек Maya, которым также обширно пользуются в регионе.

С помощью национального QR Филиппин пользователи могут совершать денежные переводы. QR-код предоставляет тот, кому вы хотите перевести средства. Такая опция полезна при оплате товаров и услуг у частных продавцов.

Для оплаты нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа удерживайте иконку приложения «Мой МТС» до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и выбрать счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с банковских карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Филиппин — филиппинское песо. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.

«Филиппины стали девятой страной, где МТС запустил сервис оплаты по QR за границей. Для тысяч туристов из России, которые ежегодно приезжают на острова, важно иметь возможность удобно оплачивать покупки привычным способом – по QR-коду. Теперь в любой точке страны, бронируя отель, арендуя скутер, или покупая билет в национальный парк, вам достаточно иметь при себе только смартфон с приложением «Мой МТС». Это быстрый и безопасный способ оплаты, который доступен во всех магазинах и сервисах», — сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.