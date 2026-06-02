CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС запустила сеть Wi-Fi для пассажиров аэропорта «Байкал»

МТС запустила Wi-Fi зоны в здании нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. В аэровокзале появилась возможность бесплатного доступа к беспроводному интернету для пассажиров и сотрудников терминала. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов после прохождения аутентификации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС обеспечили полное покрытие терминала «Байкал» Wi-Fi-сигналом. Четыре точки доступа расположены в ключевых локациях аэровокзала и покрывают все этажи нового здания. В частности, сеть доступна в зонах регистрации, прилета и вылета, паспортного контроля, получения багажа, залах ожидания, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе и торговых павильонов, а также в служебных помещениях. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с позволяет жителям Бурятии и гостям региона оперативно решать срочные вопросы в ожидании рейса и по прилету.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Для подключения к сети Wi-Fi МТС на своем устройстве любому желающему достаточно пройти простую авторизацию по номеру телефона и ввести код из SMS. При этом в здании терминала сеть бесшовная и при переходе от одной Wi-Fi зоны к другой не нужно заново проходить авторизацию.

«Мы продолжаем оцифровывать стратегически важные объекты Бурятии, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей региона. Доступный интернет в аэропорту – это знак гостеприимства для тех, кто приезжает в наш город. Теперь благодаря беспроводной сети в здании нового современного терминала пассажиры, ожидающие рейс, смогут поработать или пообщаться с близкими онлайн, а гости города смогут легко вызвать такси через приложение, связаться с гостиницей или встречающими», – отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Удар по своим. Блокировки VPN уничтожают российскую ИТ-отрасль – из-за них разработчики ПО не могут нормально работать

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290