CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Доля просмотров на Rutube через рекомендации превысила 50%

Доля просмотров видео на Rutube через рекомендации в январе–июне 2026 г. превысила 50%, а доля поиска видео при этом после внедрения ML-моделей сократилась до 8%. Об этом CNews сообщил представитель «Газпром-Медиа Холдинга».

Рекомендательный движок Rutube анализирует предпочтения зрителей, историю просмотров и поведенческие паттерны, формируя индивидуальную подборку контента для каждого пользователя. Запуск рекомендательных главных страниц на всех ключевых платформах — веб, мобильных устройствах Android и Smart TV — позволил существенно повысить вовлеченность аудитории.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Развитие рекомендательной системы и совершенствование поиска — один из важных фокусов в стратегии Rutube. Прошлой осенью мы запустили новую рекомендательную главную страницу сайта. Она подбирает контент под интересы пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения. В начале этого года мы сделали рекомендательную главную страницу для приложений на Android, а в середине апреля — на Smart TV. В результате в первом полугодии этого года доля просмотров через рекомендации превысила 50%, а доля поисковых запросов сократилась с 22% до 8%. Это говорит о растущем доверии аудитории к алгоритмам платформы. Команда Rutube продолжит совершенствовать ML-модели для еще более точной персонализации подбора контента, а также работать над технологической независимостью видеоплатформы», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Ранее Rutube уже запустил рекомендательную главную страницу для веб-версии, а затем поэтапно внедрил ее в мобильные приложения и на Smart TV.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

В России готов новый суверенный мессенджер. Его сделала Wildberries

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Европа пошла войной на США. Google изгнан из компьютеров чиновников и заменен отечественным решением

«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290