Исследование Mail: как меняются привычки россиян в хранении цифрового контента

«Облако Mail» совместно с Hi-Tech Mail провели опрос и выяснили, какие файлы россияне удаляют чаще всего из-за нехватки места на устройствах и каких привычек придерживаются в вопросах хранения цифрового контента. Об этом CNews сообщили представители Mail.

О нехватке памяти пользователи вспоминают чаще всего уже в критический момент: 29% начинают чистку, когда свободное место на смартфоне почти заканчивается. Еще 13% откладывают это до тех пор, пока устройство не начинает медленнее работать.

Респонденты отмечают, что очистка памяти смартфона для многих превратилась не в регулярную привычку, а в сценарий «по ситуации». Треть россиян (30%) разбирает содержимое телефона минимум раз в неделю, еще 14% делают это ежемесячно. При этом остальные признаются, что редко занимаются очисткой памяти смартфона, пока на нем есть свободное место.

Основной массой удаляемого контента становятся не приложения, а визуальный шум: неудачные фотографии (20%), скриншоты и дубликаты снимков (17%), а также мемы и изображения из мессенджеров (17%). Старые видео и документы удаляют заметно реже — по 10%.

Перед удалением важных файлов 58% пользователей выбирают цифровые способы хранения, а не физические носители. Почти четверть из них переносит данные в облако (24%) или пересылают себе в почту и мессенджеры (34%). Для сравнения: на флешки и карты памяти сохраняют файлы 20% опрошенных, а на отдельные жесткие диски и SSD — 22%. Это показывает, что облачные сервисы и цифровые каналы постепенно становятся для пользователей основным «буфером» для хранения контента перед очисткой смартфона.

Опрос также показал, что пользователи эмоционально привязаны к личным архивам. Для 24% россиян самыми ценными остаются фотографии — именно их сложнее всего удалять. Еще 20% не готовы расставаться с видео, связанными с близкими людьми или путешествиями.

«Пользователи сегодня стремятся все чаще поддерживать порядок на своих устройствах, чем раньше. На это влияет ряд факторов, например, улучшение качества изображений и видео или небольшой объем памяти устройств. На этом фоне растет ценность удобных сервисов для хранения и организации файлов. Люди хотят быть уверены, что их ценные фотографии и документы не потеряются, даже если память телефона придется освободить или он будет утерян», — сказал руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев.

*Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 4,5 тыс. россиян.