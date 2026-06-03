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МТС улучшила качество связи в самом научном городе Новосибирской области

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты запустили новое телекоммуникационное оборудование, а также модернизировали существующее в наукограде Кольцово. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря проведенным работам, улучшилось покрытие, а также выросла емкость сети — таким образом, без потери скорости на каждом устройстве одномоментно к интернету смогут подключиться больше абонентов.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Мировую известность сибирский наукоград получил благодаря местному центру вирусологии. Здесь ведется работа с вирусами оспы, Эбола и многими другими. Во время пандемии здесь разработали одну из российских вакцин.

«Наукоград Кольцово демонстрирует впечатляющие темпы роста и развития среди населенных пунктов региона. На его территории успешно функционируют отечественные предприятия, специализирующиеся в области космецевтики, фармацевтики и медицинских технологий. Важно, чтобы весь поселок был обеспечен как голосовой связью, так и скоростным стабильным мобильным интернетом. Мы непрерывно ведем работы по повышению качества связи, чтобы абоненты могли без затруднений пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи в любой ситуации», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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