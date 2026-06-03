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Половина работающих россиян еще ни разу не брали отпуск в этом году

Более 50% россиян еще не успели потратить ни одного дня отпуска в 2026 г., 32% израсходовали отпускные дни частично и только 5% уже отгуляли отпуск целиком, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Еще 13% опрошенных сообщили, что не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Доля тех россиян, кто уже полностью израсходовал все отпускные дни, наиболее высока среди жителей Алтайского края и Омской области — по 12%. Самыми «экономными» оказались жители Пермского края, среди которых сразу 64% еще не брали ни одного дня отпуска в 2026 г. Распределить периоды отдыха от работы по всему году чаще остальных стараются жители Иркутской и Саратовской областей — среди них по 40% и 39% соответственно пока отгуляли только часть отпуска.

Подход к отпускным дням серьезно отличается и в зависимости от профессии респондента. Так, самая высокая доля работников, которые уже израсходовали отпуск в этом году, зафиксирована в профессиональной сфере «Сельское хозяйство» — 16%. И напротив, весь отдых еще впереди у 65% опрошенных из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа».

«Чаще всего россияне стараются брать отпуск в летние месяцы: 50% предпочитают июль, 49% — август, 34% — июнь. Кроме того, пользуются спросом «теплые» май (19%) и сентябрь (33%). Самые непопулярные месяцы для отпуска — это январь и февраль (по 6%). В этот период к отдыху не располагает не только погода, но и финансовый фактор: из-за малого количества рабочих дней отпускные могут не оправдать ожиданий. На выбор дат отпуска влияет и профессия: так, представители сферы «Наука, образование» чаще всех отдыхают именно летом (74% — в июле, 70% — в августе, 46% — в июне). Работники сельского хозяйства чаще других берут отпуск в ноябре (29%) и январе (13%)», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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«В течение года россияне предпочитают короткие путешествия на выходные и праздничные дни — для них это возможность быстро сменить обстановку и перезагрузиться без длительного отрыва от работы. Однако именно лето остается главным сезоном для продолжительного отдыха: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от семи дней», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».


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