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Продавцы на «Яндекс Маркете» теперь могут продвигать товары через видеообзоры

В приложении «Яндекс Маркета» появился раздел «Обзоры» с персонализированной лентой видеоотзывов о товарах. В ней покупатели могут найти интересные товары и сразу оценить их по роликам — например, как робот-пылесос справляется с уборкой или как платье сидит на фигуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Продавцу попадание в «Обзоры» обеспечивает контакт как с новой аудиторией, так и с его подписчиками на «Яндекс Маркете»: они будут чаще видеть в ленте его товары, а значит, это повысит вероятность повторных заказов.

В новый раздел попадают видео не только с обзорами от продавцов, но и с отзывами покупателей. «Яндекс Маркет» составляет ленту для пользователя на основе ранее просмотренных им товаров и истории заказов. Если он уже делал покупки у конкретного продавца, то вероятность увидеть его обзоры будет выше. Покупатель может подписаться на любимые магазины или других пользователей, с которыми у него похожие вкусы, — и их ролики будут чаще появляться в ленте.

Чтобы видео продавца могли попасть в «Обзоры», достаточно загрузить их в личном кабинете. Они появятся на витрине магазина, а лучшие — окажутся в персонализированной ленте. В новом разделе продавец может не просто показывать свой ассортимент, а в экспертных обзорах рассказывать, чем его товары действительно лучше аналогов.

Чтобы пользователю добавить ролик в «Обзоры», ему нужно после заказа поделиться своим видеоотзывом о товаре. Если покупатель участвует в реферальной программе «Яндекс Маркета» и получает вознаграждение за заказы по его рекомендациям — он сможет заработать и на видеообзорах. В этом случае он получит вознаграждение, если товар купят при переходе из его видео.

Раздел «Обзоры» уже доступен в приложении «Яндекс Маркета», а позже появится и на сайте сервиса.

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