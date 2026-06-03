Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза

Рекламная выручка Rutube по итогам I квартала 2026 г. достигла 290% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель платформы.

Количество клиентов Rutube за год выросло на 60%, а средний бюджет увеличился на 183%. Это показывает, что рекламодатели не только активнее приходят на платформу, но и расширяют объем размещений.

Крупнейшими категориями рекламодателей на платформе в I квартале 2026 г. стали финансы, сервисы и ритейл. На топ-3 категории пришлось 63% рекламной выручки. В топ-10 также вошли FMCG-продукты, телеком, фармацевтика, развлечения, рестораны и фастфуд, госсегмент, электроника и бытовая техника. Совокупно топ-10 категорий обеспечили 89% рекламной выручки Rutube.

«В 2025 г. Rutube во многом решал задачу масштабирования: мы активно наращивали библиотеку, привлекали авторов, развивали пользовательскую базу и инфраструктуру платформы. Сейчас этот рост начинает конвертироваться в финансовый результат. По итогам первого квартала рекламная выручка Rutube выросла почти в три раза к аналогичному периоду прошлого года, а средний чек увеличился на 183%. Для нас это важный показатель перехода от инвестиционной фазы к модели, где платформа начинает системно возвращать вложения через рекламный бизнес», — отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

По его словам, Rutube сегодня остается прежде всего медийно-охватной платформой, но рекламный запрос со стороны рынка становится более сложным.

«На платформе уже представлены практически все ключевые категории рекламодателей: банки и финтех, ритейл, сервисы, телеком, FMCG, фармацевтика, электроника. При этом один рекламодатель может запускать десятки и даже сотни кампаний. Это значит, что рынок воспринимает Rutube не как экспериментальную площадку, а как полноценный канал коммуникации с массовой аудиторией. Наша задача на 2026 г. — усиливать рекламный бизнес собственными технологиями, повышать эффективность размещений и при этом сохранять сильную сторону Rutube как большой видеоплатформы с широким охватом», — сказал Сергей Стамболцян.

В 2026 г. Rutube планирует продолжить рост рекламной выручки.