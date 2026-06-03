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RWB завершила три выпуска ЦФА досрочно благодаря высокому интересу инвесторов на платформе «А-Токен»

Группа RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) провела три успешных размещения цифровых финансовых активов на платформе «А-Токен». Все три выпуска были закрыты досрочно благодаря высокому интересу со стороны инвесторов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

После рекордного первого размещения объемом 2 млрд руб., которое было реализовано всего за 10 минут, компания закрепила успех двумя дополнительными выпусками по 4 млрд руб. каждый. Общая сумма выпусков составила 10 млрд рублей.

Условия размещения предусматривали купон со ставками 16,75% в первом выпуске и 16,5% годовых в последующих при условии, что ключевая ставка Банка России удерживается в диапазоне 12,5–16,5%.

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«Мы рады, что ЦФА группы RWB вызвали высокий интерес со стороны инвесторов. Широкий спрос еще раз подтверждает, что рынок цифровых активов переходит в стадию зрелости, а доверие инвесторов к этому инновационному инструменту укрепляется. Благодаря гибкости и цифровизации процессов RWB, мы смогли оперативно предложить инвесторам дополнительный объем после того, как первый выпуск был реализован всего за 10 минут. Успешное размещение ЦФА подчеркивает нашу приверженность к развитию цифровых технологий и открывает новые горизонты для наших клиентов и партнеров», — отметил председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.

«Мы наблюдаем устойчивый интерес инвесторов к более сложным продуктам, чем традиционные депозиты. Такие крупные эмитенты, как группа RWB, позволяют нашим клиентам диверсифицировать портфели качественными активами. Особенно приятно, что наше партнерство показало высокую эффективность — три последовательных выпуска за считанные дни демонстрируют, насколько технологичной и гибкой стала платформа «А-Токен» для работы с такими масштабными размещениями», — сказал директор по инновациям «Альфа-Банка» Денис Додон.

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