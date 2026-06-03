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Сбербанк анонсировал ИИ-помощника для бизнеса

Сбербанк анонсировал инновационное решение для предпринимателей — интернет-банкинг на основе ИИ-технологий. Ключевая информация, показатели компании, выполнение нужных операций — в ответах бизнес-помощника на основе «ГигаЧата». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Режим «Бизнес-помощник» появится в мобильном приложении «СберБизнес» уже осенью 2026 г. С его помощью клиенты смогут в формате чата выполнить операцию, найти данные, провести анализ, получить справку, подключить сервисы и услуги, подготовить документы — все это будет работать быстро и с минимумом действий на стороне пользователя.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Бизнес-помощник будет работать бесплатно и по умолчанию станет доступен начинающим предпринимателям и новым корпоративным клиентам Сбербанка. Остальные пользователи смогут активировать его, включив режим «Бизнес-помощник» в настройках профиля.

Для начинающих предпринимателей «Бизнес-помощник» станет проводником в мир бизнеса. Он подскажет, с чего начать, поделится советами опытных предпринимателей и экспертов в формате коротких вертикальных видео, не даст упустить важные нюансы. Например, объяснит, как и когда оплачивать налоги, что важно знать при расчете зарплаты, как проверять контрагентов, зачем отправлять чеки и другие полезные вещи. Опытным предпринимателям «Бизнес-помощник» тоже пригодится. Он вовремя напомнит о сдаче отчетности, подскажет статус платежа, расскажет о положении дел в отрасли и поможет выработать план развития компании. В составе «Бизнес-помощника» — более 160 ИИ-агентов, каждый из них владеет экспертизой по банковским и небанковским услугам для предпринимателей.

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