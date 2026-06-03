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Сервис для заказа такси Drivee выбрал K2 Cloud партнером для развития инфраструктуры и ИИ-платформ

Российский сервис для заказа такси Drivee завершил миграцию инфраструктуры в «K2 Облако». Приложение работает для пользователей по всей стране — от Якутска до Москвы. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

Переход в облако обеспечил сервису необходимую масштабируемость, соответствие требованиям по защите персональных данных и платежной информации, а также основу для развития собственных сервисов машинного обучения.

Driveeроссийский сервис для заказа такси, начавший путь в 2023 г. Сегодня компания работает в десятках городов России. Команда распределена между Якутском, Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском — и облачная модель позволила выстроить единую инфраструктуру без привязки к физическому расположению сотрудников и пользователей.

По мере роста сервиса команде требовалась возможность быстрого масштабирования без ограничений по железу, а также провайдер с подтвержденным соответствием нормативным требованиям: Drivee обрабатывает персональные данные пассажиров и водителей, а также платежные транзакции — это стало одним из ключевых критериев выбора провайдера.

В «K2 Облаке» развернуты серверная и пользовательская части приложения. Высоконагруженные базы данных размещены на выделенных серверах и разнесены по трем зонам доступности для обеспечения отказоустойчивости. Основной сервер MySQL перенесен на быстрые NVMe-диски nv1 — это сократило задержки и ускорило транзакции под высокой нагрузкой. Выделены три контура: производство, разработка и тест.. Для задач машинного обучения собственной разработки в публичном облаке подключены GPU-ускорители Nvidia T4.

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Собственные сервисы на базе машинного обучения Drivee решают несколько ключевых задач. Система автоматизированного фотоконтроля проверяет соответствие автомобиля и водителя при выходе на линию: ИИ автоматически закрывает около 75% всех задач, обрабатывая до 10 тыс. кейсов в сутки по каждому направлению. Скорость обработки с ИИ составляет 2–3 секунды против нескольких минут при ручной проверке — ускорение в 30–60 раз. Модерация пользовательского контента автоматизирована на 100%: сервисы машинного обучения ежедневно обрабатывают 20–30 тыс. комментариев к заказам и тысячи изменений в профилях пользователей. Это позволило перевести 8 из 10 сотрудников команды модерации на более приоритетные задачи. В стадии внедрения — система автоматического распознавания документов водителей: модель находит необходимые поля, считывает данные и автоматически заполняет карточку в системе модератора, что позволит закрывать не менее половины полей без участия человека.

«Сотрудничество с K2 Cloud важный для нас шаг в развитии технологической инфраструктуры Drivee. Усиление вычислительных мощностей поможет нам быстрее развивать сервис, повышать стабильность платформы и создавать более удобный пользовательский опыт как для пассажиров, так и для водителей. Мы видим большой потенциал в совместной работе и рассчитываем, что это партнерство станет основой для дальнейшего развития нашего продукта», — отметил Тарас Егоров, руководитель разработки приложения Drivee.

«Drivee — показательный пример того, как грамотно выстроенная облачная архитектура позволяет сервису расти без даунтаймов и капитальных затрат на собственное оборудование. Гибкость нашей инфраструктуры дает возможность масштабировать ресурсы именно тогда, когда это нужно» — сказал Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.

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