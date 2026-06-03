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Timetta поможет управлять проектами пользователям Yandex Cloud

Платформа бизнес-приложения для управления проектами, финансами и ресурсами Timetta стала доступна на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Сервис теперь можно подключить как SaaS-подписку с оплатой через единый платежный аккаунт облачного провайдера. Это позволит клиентам быстрее и проще разворачивать решение, так как сервис уже полностью готов к использованию в облачной инфраструктуре «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители Timetta.

Для запуска на маркетплейсе платформа была интегрирована с экосистемой Yandex Cloud. Специалисты Timetta и облачного провайдера выстроили процессы подключения, биллинга и предоставления сервиса для тех заказчиков, которые уже используют облачные продукты «Яндекса».

Благодаря единому контуру биллинга клиентам будет проще согласовывать и приобретать лицензии Timetta вместе с другими продуктами и сервисами в экосистеме Yandex Cloud. Кроме того, заказчикам не придется самостоятельно развертывать on-premises инфраструктуру, что кратно сократит время запуска решений в работу.

Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta: «Yandex Cloud предоставляет мощную облачную инфраструктуру, которая позволяет быстро развертывать и масштабировать решения. Для нас маркетплейс решений облачной платформы также даёт отличную возможность выйти на перспективные рынки и сделать продукт доступнее для новых клиентов».

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Timetta планирует внедрить более гибкую систему тарификации решений в дополнение к существующей пакетной модели лицензирования на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Также компания готовит отдельную подписку для Казахстана и стран Центральной Азии.


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