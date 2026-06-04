«Дзен» анонсировал переход на новую ИИ-архитектуру обработки и дистрибуции контента

Сервис «Дзен» анонсировал масштабную модернизацию технологической платформы и переход на гибкую ИИ-совместимую архитектуру «Кортекс». Её ключевая особенность — переход большинства алгоритмов на ИИ-модели. Архитектура позволяет масштабироваться и подключать новые ИИ-модели сразу по мере их выхода.

Обновление поможет платформе точнее понимать контекст публикаций, мгновенно реагировать на развитие новостной повестки и учитывать сложные сигналы вовлеченности пользователей — включая цитируемость и обсуждение инфоповода.

Ежемесячно «Дзеном» пользуются 65 млн пользователей, генерирующих около 10 млрд событий в сутки — публикации, просмотры, лайки и цитирования. Архитектура «Кортекс» создана для эффективного управления этим массивом данных в условиях пиковых нагрузок. Задача ИИ-моделей на новом этапе — не просто реагировать на клики, а раскладывать контент на сущности и факты и определять их происхождение, чтобы пользователь получил наиболее объективную картину дня.

«Наша задача в условиях перенасыщенной информационной среды — мгновенно определять, как появилась новость, как она развивается, и кто из авторов добавляет к нему реальную экспертизу и ценность. Новая архитектура поможет оперативно внедрять и комбинировать самые передовые ИИ-модели для задач ранжирования и дистрибуции. Это позволит оценивать не клик пользователя, а смысл, свежесть контента и доверие к источнику», — отметил Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена».

Ранее рекомендательные системы во многом опирались на контекстную близость — наличие одинаковых ключевых слов и тегов. Новая ИИ-архитектура платформы обеспечивает более глубокий семантический анализ: модели разбирают текст на ключевые объекты и связи между ними.

Это позволяет находить и связывать материалы, которые концептуально дополняют тему, даже если в них используются совершенно разные слова. Первые элементы логики уже внедрены в блоках «Мнения». Алгоритмы распознают авторскую аналитику и экспертные комментарии к главным инфоповодам, что приводит к кратному росту интереса аудитории к таким форматам.

Для актуального контента критичны скорость и происхождение информации. Новая ИИ-архитектура будет точнее определять, где появился первичный сигнал, кто был ближе к источнику и кто добавил к инфоповоду новые факты.

Это особенно важно на фоне роста ИИ-контента: когда тексты можно быстро создавать и переупаковывать, главным дефицитом становится не сам контент, а достоверный факт, проверка и качественное объяснение.

Клик пользователя больше не определяет ценность материала. «Кортекс» фиксирует содержательные сигналы — глубину дочитывания, возвраты к материалу, сохранения и повторный интерес к автору. Отдельным фактором становится среда мессенджеров: цитирование и обсуждение новости пользователями — маркер высокой социальной значимости контента для платформы.

ИИ-совместимая архитектура позволяет «Дзену» оставаться устойчивой платформой для запуска любых контентных инноваций. Модульный подход поможет оперативно разворачивать новые сервисы, сохраняя при этом ядро платформы.

Для крупных редакций, нишевых медиа и независимых журналистов это открывает прозрачные правила игры: приоритет в дистрибуции получают те, кто работает с первоисточниками, гарантирует качество проверки информации и оперативно предоставляет аудитории глубокую аналитику.