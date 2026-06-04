CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

«Дзен» анонсировал переход на новую ИИ-архитектуру обработки и дистрибуции контента

Сервис «Дзен» анонсировал масштабную модернизацию технологической платформы и переход на гибкую ИИ-совместимую архитектуру «Кортекс». Её ключевая особенность — переход большинства алгоритмов на ИИ-модели. Архитектура позволяет масштабироваться и подключать новые ИИ-модели сразу по мере их выхода.

Обновление поможет платформе точнее понимать контекст публикаций, мгновенно реагировать на развитие новостной повестки и учитывать сложные сигналы вовлеченности пользователей — включая цитируемость и обсуждение инфоповода.

Ежемесячно «Дзеном» пользуются 65 млн пользователей, генерирующих около 10 млрд событий в сутки — публикации, просмотры, лайки и цитирования. Архитектура «Кортекс» создана для эффективного управления этим массивом данных в условиях пиковых нагрузок. Задача ИИ-моделей на новом этапе — не просто реагировать на клики, а раскладывать контент на сущности и факты и определять их происхождение, чтобы пользователь получил наиболее объективную картину дня.

«Наша задача в условиях перенасыщенной информационной среды — мгновенно определять, как появилась новость, как она развивается, и кто из авторов добавляет к нему реальную экспертизу и ценность. Новая архитектура поможет оперативно внедрять и комбинировать самые передовые ИИ-модели для задач ранжирования и дистрибуции. Это позволит оценивать не клик пользователя, а смысл, свежесть контента и доверие к источнику», — отметил Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена».

Ранее рекомендательные системы во многом опирались на контекстную близость — наличие одинаковых ключевых слов и тегов. Новая ИИ-архитектура платформы обеспечивает более глубокий семантический анализ: модели разбирают текст на ключевые объекты и связи между ними.

Это позволяет находить и связывать материалы, которые концептуально дополняют тему, даже если в них используются совершенно разные слова. Первые элементы логики уже внедрены в блоках «Мнения». Алгоритмы распознают авторскую аналитику и экспертные комментарии к главным инфоповодам, что приводит к кратному росту интереса аудитории к таким форматам.

Для актуального контента критичны скорость и происхождение информации. Новая ИИ-архитектура будет точнее определять, где появился первичный сигнал, кто был ближе к источнику и кто добавил к инфоповоду новые факты.

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры
Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры Безопасность

Это особенно важно на фоне роста ИИ-контента: когда тексты можно быстро создавать и переупаковывать, главным дефицитом становится не сам контент, а достоверный факт, проверка и качественное объяснение.

Клик пользователя больше не определяет ценность материала. «Кортекс» фиксирует содержательные сигналы — глубину дочитывания, возвраты к материалу, сохранения и повторный интерес к автору. Отдельным фактором становится среда мессенджеров: цитирование и обсуждение новости пользователями — маркер высокой социальной значимости контента для платформы.

ИИ-совместимая архитектура позволяет «Дзену» оставаться устойчивой платформой для запуска любых контентных инноваций. Модульный подход поможет оперативно разворачивать новые сервисы, сохраняя при этом ядро платформы.

Для крупных редакций, нишевых медиа и независимых журналистов это открывает прозрачные правила игры: приоритет в дистрибуции получают те, кто работает с первоисточниками, гарантирует качество проверки информации и оперативно предоставляет аудитории глубокую аналитику.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Санкции Запада дали трещину. «Почта России» возобновила прием посылок из США в Россию

Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5 знаменитых брендов. От оригинала не отличить

Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone

В ДНР построят первый дата-центр

Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290