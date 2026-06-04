Max начал тестировать прямые трансляции в каналах

Месснеджер Max начал тестировать прямые трансляции в каналах. Первыми к тесту присоединились телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей». В ближайшее время функциональность станет доступна всем авторам нацмессенджера с аудиторией более десяти тысяч подписчиков.

Трансляции в Max реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео». Для запуска эфира автору необходимо: добавить чат-бот трансляций в администраторы своего канала, в боте выбрать «Запустить трансляцию» и канал, вставить ссылку на эфир из «VK Видео», опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Подписчики получат уведомление о начале трансляции и увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов, а также смогут присоединиться к просмотру эфира, нажав на кнопку «Открыть» в канале.

По данным на конец апреля 2026 г., количество публичных и приватных каналов в Max превысило 7 млн, а их суммарная аудитория достигла 300 млн.