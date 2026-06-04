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МТС усилила мобильную сеть на участке федеральной автодороги «Колыма»

МТС запустила новое телеком-оборудование в поселке Палатка. Специалисты улучшили покрытие и скоростные параметры мобильной сети для местных жителей, работников предприятий и водителей, следующих транзитом в северные районы области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование запущено на въезде в Палатку и обеспечивает скоростной доступ к мобильной сети жителям коттеджных домов, работникам и посетителям социальных учреждений, магазинов, производственных предприятий. Рядом с поселком проходит федеральная трасса Р-504 «Колыма», соединяющая город Магадан с северными районами области. Совершая остановку для отдыха или заправки, водители могут обновить данные о маршруте, узнать прогноз погоды или связаться со пунктом технического обслуживания.

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Название поселка, как может показаться, происходит от старательской палатки, установленной на месте будущего поселения. Однако Палатка названа в честь протекающей поблизости реки Паляаткан, что в переводе с эвенского и юкагирского языков означает «каменистая».

«Палатка – крупный населенный пункт и важная транспортная артерия в Магаданской области, где нагрузка на мобильную сеть динамично растет. Здесь расположены производственные и складские помещения, автобазы, а также участок федеральной трассы. Чтобы обеспечить запас емкости и стабильное качество связи в период пиковых нагрузок на сеть в выходные и праздничные дни, мы регулярно модернизируем оборудование и разворачиваем новые объекты связи», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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