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Ozon и Республика Бурятия подписали соглашение о развитии логистики в регионе

Глава Республики Бурятия — председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В рамках договоренностей цифровая платформа создаст на территории региона крупный логистический центр. Это позволит покупателям еще быстрее получать нужные товары, а местным предпринимателям — удобнее отправлять продукцию по всей стране и за рубеж. Проект также будет способствовать развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест.

Логистический центр планируется запустить в 2027 г. Он будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. Площадь комплекса превысит 35 тыс. кв. м. по полу, включая площадь хаба доставки. На складе можно будет разместить более 5 млн товаров, а ежедневно он сможет обрабатывать сотни тысяч заказов. Инвестиции Ozon в технологическое обеспечение и ИT-инфраструктуру логистического центра превысят 3,2 млрд руб.

«Все больше предприятий Бурятии выходят на электронные торговые площадки, находят новых покупателей по всей стране и расширяют свое производство. Создание логистического центра Ozon позволит нашим предпринимателям быстрее и удобнее отправлять продукцию в регионы России. А для жителей республики это означает более быструю доставку. Кроме того, это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и еще один шаг в развитии экономики региона», — сказал Алексей Цыденов.

Число онлайн-заказов на Ozon в Республике Бурятия в I квартале 2026 г. выросло в 3,2 раза год к году — 40% из них доставляются в малые города и села региона. Количество активных клиентов увеличилось на 75%, а частотность заказов на одного покупателя — на 80%. Жители могут получать заказы в свыше 430 пунктах выдачи в регионе в шаговой доступности. Вместе с цифровой платформой также продолжают развивать свой бизнес местные предприниматели, их товарооборот за год увеличился на 85% и превысил 3,2 млрд руб.

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«Мы видим, как в Республике Бурятия растет интерес к нашей платформе, и хотим, чтобы она была полезной и удобной для жителей. Мы особенно ценим поддержку Правительства республики в создании логистического центра — проекта, который поможет покупателям быстрее получать заказы, а локальному бизнесу — расти и становиться ближе к своим клиентам», — отметил Игорь Зимин.

Ozon развивает технологии автоматизации логистики и устанавливает на новых объектах современное автоматизированное оборудование. Например, конвейеры для перемещения товаров, которые могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. А также сортировочные системы — ленточные сортеры и 3D-сортеры. Последние способны обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. заказов в час каждый. Скорость работы сортеров в два-три раза превышает скорость ручной обработки товаров. Контролировать все процессы на складах позволяет ИT-система управления собственной разработки Ozon Tech.

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