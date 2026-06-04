CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Цифровизация Инфраструктура Ритейл Логистика
|

Ozon и Сахалинская область договорились о создании крупного логистического центра в регионе

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Ozon реализует инвестиционный проект по созданию на территории Сахалинской области первого крупного логистического центра цифровой платформы. Благодаря этому жители региона смогут быстрее и проще получать онлайн-заказы в шаговой доступности, а местные предприниматели — развивать свой бизнес и повышать оборот. Проект также будет способствовать экономическому развитию региона и создаст на Сахалине новые рабочие места, отмечают в Ozon.

Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. Площадь комплекса превысит 80 тыс. кв.м. по полу — включая площадь хаба доставки, заказы из которого передаются курьерам в доставку в пункты выдачи. Комплекс сможет хранить свыше 5 млн товаров и ежедневно обрабатывать сотни тысяч заказов.

«Транспортная инфраструктура Сахалинской области быстро развивается. В результате расширяются наши возможности по доставке как многотонных грузов в интересах предприятий или отраслей, так и частных посылок. Например, товаров из интернет-магазинов. Популярность такой формы торговли среди жителей нашей области растет. В этой связи важно, что мы заключили соглашение с компанией Ozon. Она планирует создать на Сахалине логистический центр. Благодаря реализации этого проекта повысится скорость доставки товаров жителям области и понизится ее стоимость», — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Инвестиции Ozon в технологическое обеспечение и ИТ-инфраструктуру логистического центра составят порядка 3,2 млрд руб. Маркетплейс продолжает развивать технологии автоматизации логистики и планирует внедрить на складе конвейеры — автоматизированные линии для перемещения товаров, которые могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. В комплексе также будут установлены современные сортировочные системы — ленточные сортеры и 3D-сортеры, способные обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. заказов в час. Скорость работы сортеров в 2–3 раза превышает скорость ручной обработки товаров. Контролировать все процессы на складах позволяет ИТ-система управления собственной разработки Ozon Tech.

«Для нас очень важно, чтобы люди по всей стране могли удобно и быстро получать нужные товары. Мы высоко ценим профессиональный и конструктивный подход правительства Сахалинской области в этом направлении: наша совместная работа по развитию инфраструктуры в регионе помогает сокращать путь заказа до покупателя, обеспечивая товарную доступность, и поддерживать местных предпринимателей, которые смогут развивать бизнес на своей территории и становиться ближе к своим клиентам», — сказал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Число онлайн-заказов Ozon в регионе выросло почти в 2 раза с начала года, а число постоянных клиентов из Сахалинской области — более чем на треть. Половина всех заказов доставляются в малые города и села региона, а на одного клиента приходится на 50% больше онлайн-заказов, чем годом ранее.

Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес местные производители, товарооборот которых по итогам прошлого года превысил 650 млн руб. Они могут бесплатно разместить свою продукцию на витрине «Сделано на Сахалине» и бесплатно продвигать товары на 67 млн активных клиентов маркетплейса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5 знаменитых брендов. От оригинала не отличить

Такой мессенджер нам не нужен. Apple удалила «Макс» из App Store, теперь его нельзя установить на iPhone

В ДНР построят первый дата-центр

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

В России готов новый суверенный мессенджер. Его сделала Wildberries

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290