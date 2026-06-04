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Rutube в 2026 г. сфокусировался на развитии ИИ-инструментов для авторов и масштабировании рекламного бизнеса

Rutube в 2026 г. фокусируется на развитии прикладных ИИ-инструментов для авторов, которые помогут креаторам быстрее адаптировать контент под разные форматы, создавать названия для роликов и обложки. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

«Авторы и, в том числе, топовые авторы — это фокус 2026 г. Мы хотим строить долгую систему, в которой автор приходит на платформу, инвестирует в свой канал с точки зрения контента и времени, а мы со своей стороны поддерживаем его охватами и инструментарием. Сейчас наши дата-продукты и продуктовые команды сфокусированы на том, чтобы дать авторам прикладные инструменты: например, умнее нарезать длинный контент в короткие видео, быстрее придумывать названия для роликов, создавать обложки. Есть задачи, актуальные для авторов уже сегодня, и мы хотим решать именно их», — сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

По словам Сергея Стамболцяна, развитие инструментов для креаторов напрямую связано с ростом авторской экономики на платформе. Около половины смотрения на Rutube приходится на UGC-контент, поэтому поддержка авторов остается одним из ключевых направлений для сервиса. Видеплатформа делает ставку на долгосрочное взаимодействие с креаторами, при котором авторы развивают собственные каналы, а Rutube помогает им получать охваты, монетизировать контент и эффективнее работать с аудиторией.

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Стамболцян отметил, что рекламный бизнес для Rutube является ключевым, поскольку доходы от рекламы позволяют платформе делиться выручкой с авторами. Чем эффективнее развиваются рекламные продукты, тем больше возможностей появляется для поддержки креаторов. В результате авторы загружают больше контента, зрители получают более разнообразную и релевантную библиотеку видео, а сама платформа усиливает свою позицию в экономике внимания.

Он также подчеркнул, что технологическое развитие Rutube уже позволило решить ряд задач, которые ранее влияли на пользовательский и авторский опыт. Так, рекомендательные технологии стали одним из ключевых драйверов роста Rutube: сейчас более 50% всего смотрения на платформе формируется на базе рекомендательной системы. ML-модели помогают службе модерации обрабатывать растущий объем загрузок: ежемесячно на платформу добавляется свыше 2,4 млн видео, при этом на модерацию ролика требуется около 4-6 минут. Рекомендательные технологии, в свою очередь, помогают пользователю быстрее находить релевантный контент и остаются одним из драйверов роста платформы.

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