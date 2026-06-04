RWB совместно с Ленинградской областью будут развивать объекты складской недвижимости

Компания RWB и правительство Ленинградской области договорились о сотрудничестве в сфере развития складской инфраструктуры на территории региона. Подписи под соглашением поставили основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Сотрудничество предусматривает взаимодействие сторон по вопросам социально-экономического развития Ленинградской области, в том числе в части реализации проектов, связанных с развитием объектов складской недвижимости и логистической инфраструктуры.

В рамках взаимодействия стороны планируют совместно прорабатывать вопросы развития складской инфраструктуры, проводить мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, а также осуществлять консультационное взаимодействие по профильным вопросам.

«Ленинградская область остается для RWB одним из ключевых логистических регионов. У компании накоплен значительный опыт в развитии инфраструктуры как в России, так и за ее пределами, и сегодня мы готовы масштабировать лучшие практики в регионе. Мы планируем не только усиливать уже действующие мощности, но и внедрять новые подходы и инструменты, которые позволят повысить эффективность логистических процессов, поддержать развитие электронной коммерции и создать дополнительный потенциал для роста инфраструктуры области», — отметила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

«Мы поддержим этот проект, потому что это новые инвестиции в экономику и, что самое главное, — новые возможности для занятости жителей Ленинградской области. RWB строит у нас уже второй логистический комплекс: первый успешно работает в Красном Бору. Компания создает современную инфраструктуру, платит налоги, участвует в социальных программах — от трудоустройства до экологических инициатив. Для нас важно, что бизнес последовательно развивается, создавая уверенность в завтрашнем дне для тысяч людей. Ленинградская область открыта для такого долгосрочного сотрудничества», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На территории Ленинградской области компания реализует два инвестиционных проекта по строительству логистических комплексов. Первый объект уже функционирует в городском поселении Красный Бор — его общая площадь составляет 154 тыс. кв. м. Второй проект логистического комплекса будет реализован во Всеволожском районе площадью около 100 тыс. кв. м.