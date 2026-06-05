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К туристическому сезону МТС ускорила мобильный интернет в Нижней Слободе в Городце

ПАО «МТС» сообщает об установке новой базовой станции 4G в историческом районе Нижняя Слобода города Городца Нижегородской области в районе фабрики «Городецкая роспись». Благодаря установке дополнительного оборудования средняя скорость мобильного интернета в локации выросла в 1,5–2 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону улучшенного покрытия вошли: пешеходные маршруты по старинным улочкам Нижней Слободы, набережная Волги, фабрика «Городецкая роспись», церковь Владимирской иконы Божией Матери, школа №13. На улицах Коминтерна, Мебельной и Набережной скорость мобильного интернета стала выше, что позволит туристам и местным жителям комфортно пользоваться навигацией, онлайн‑гидами и делиться впечатлениями в соцсетях в режиме реального времени.

«Городец неизменно входит в топ популярных направлений Нижегородской области — многие туристы планируют посещение этого древнего города во время поездки. Мы понимаем, насколько важна стабильная связь для современных путешественников: чтобы построить маршрут, найти расписание экскурсий, оплатить сувениры или просто выложить фото с волжских просторов. Модернизация сети в Нижней Слободе — часть нашей программы по улучшению качества связи в туристических локациях региона. А добраться до Городца или прогуляться в городе можно с нашими бесплатными цифровыми аудиогидами "Городские легенды Городца" и "Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на "Валдай 45Р"», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Чтобы сделать связь надежнее для жителей и гостей региона, МТС планомерно развивает инфраструктуру в туристических центрах Нижегородской области. Так, компания в 2026 г. уже установила новое телеком‑оборудование: в Семенове — городе, который по праву называют столицей «Золотой хохломы», матрёшки и резьбы по дереву; в районе Нижегородской ярмарки — популярной площадке для проведения мероприятий, выставок и фестивалей; а также в ряде других туристических локаций.

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