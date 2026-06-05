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«МегаФон» построит сеть в удаленных и туристических локациях Поморья

«МегаФон» и правительство Архангельской области подписали соглашение о развитии сети в регионе. В 2026 г. «МегаФон» планирует развернуть телеком-инфраструктуру в малых и труднодоступных населенных пунктах региона, вдоль трассы М-8, а также в местах притяжения туристов, включая родину Ломоносова. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Документ закрепили подписями генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В числе приоритетов нового сотрудничества, рассчитанного до конца 2027 г., — развитие инфраструктуры связи в небольших и удаленных селах и деревнях, а также в туристических локациях. Улучшать покрытие сети в таких местах оператор предлагает с помощью микро базовых станций. Дополнительный вектор совместной работы — развитие связи вдоль федеральных автомобильных дорог. В частности, для главной транспортной артерии региона, трассы М8, оператор дополнительно расширит зону LTE-сигнала с помощью запуска более десятка новых телеком-объектов.

Как подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан, сеть оператора в Архангельской области постоянно расширяется, и регион остается для компании стратегически важной территорией со значительным инвестиционным потенциалом: «Сегодня в Поморье работают более 500 наших базовых станций, которые обеспечивают связью 989 тыс. жителей и более 700 тыс. туристов. Партнерство с правительством области позволит синхронизировать наши инвестиции с приоритетами региона и сделать качественную связь доступнее, в том числе в отдаленных населенных пунктах».

Соглашение также предусматривает и взаимодействие в сфере информационной безопасности. Совместная работа в этом направлении должна способствовать дальнейшему развитию региональной системы защиты данных и ее адаптации к современным вызовам кибербезопасности.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Архангельская область – обширный, динамично развивающийся регион, потребности которого в современной цифровой инфраструктуре постоянно растут. Мы видим значительный потенциал для совместной работы с компанией „МегаФон“ и готовы развивать партнерство по направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни людей, безопасность, развитие экономики и доступность современных цифровых сервисов», — отметил Александр Цыбульский.

Специалисты «МегаФона» также помогут региону повысить туристическую привлекательность с помощью инструментов big data. После обезличенного анализа потока визитеров, власти получат данные для точечного развития инфраструктуры в популярных у гостей местах.

Развитие туризма уже не первый год входит в число совместных проектов региона и оператора. В 2025 г. «МегаФона» обеспечил голосовой связью и 4G-интернетом Новодвинскую крепость, объект культурного наследия XVIII века. Работы проводились по региональной программе «Цифровое Поморье», инициированной губернатором. Из ближайших проектов оператора в этой области — строительство базовой станции в Ломоносово, где родился знаменитый ученый. Село находится на островной территории и ежегодно привлекает множество туристов.

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