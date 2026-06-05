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МТС обеспечила связью Зеленый остров

МТС обеспечила полное LTE-покрытие на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров», включая парк развлечений «Вокруг света». В результате запуска нового телеком-оборудования скорость интернета в популярной локации увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Парк «Зеленый остров» – это популярное пространство для семейного отдыха, спорта и развлечений. Здесь находятся многочисленные аттракционы и самое высокое колесо обозрения за Уралом, кафе и летние площадки, пункты проката велосипедов и катамаранов. Также в зоне покрытия находится сцена, где проходят масштабные фестивали и выступления популярных артистов, а также работает кинотеатр под открытым небом. Новое телеком-оборудование МТС позволит гостям парка с комфортом пользоваться привычными мобильными сервисами, вести трансляции и совершать видеозвонки в HD-качестве.

«Благодаря Big Dаta мы анализируем популярные у туристов локации и отмечаем возрастающие потребности в скоростном мобильном интернете. Установка нового телеком-оборудования МТС позволяет омичам и гостям города не испытывать цифрового дискомфорта и создает запас емкости сети, чтобы скорость мобильного интернета оставалась высокой даже в часы пиковых нагрузок, например, во время концертов, на которые собираются тысячи человек», − отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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