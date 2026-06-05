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В «Яндекс Картах» появились панорамы обновленного здания Ленинградского вокзала в Москве

В «Яндекс Картах» стали доступны панорамы обновленного здания Ленинградского вокзала. Теперь совершить прогулку по Ленинградскому вокзалу можно из любой точки страны. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Новые панорамы доступны в веб-версии и приложении «Яндекс Карт». Чтобы совершить виртуальную прогулку по Ленинградскому вокзалу, достаточно найти его на карте и включить слой «Панорамы». В процессе прогулки можно осматриваться по сторонам и заглядывать в разные помещения вокзала.

Панорамы Ленинградского вокзала отсняли сразу после открытия обновленного здания. Пользователи «Карт» могут пройтись по главному залу, в деталях рассмотреть мозаики с изображением двух столиц на втором этаже, заглянуть в детские комнаты и даже рассмотреть музей истории вокзала и коворкинге на втором этаже. В будущем обновятся и панорамы внешнего вида вокзала.

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