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В «Яндекс Картах» появилось более 120 тыс. отметок о доступности входа для маломобильных людей

Теперь в «Яндекс Картах» отмечено еще больше мест, доступных людям на инвалидных колясках. Это не только рестораны и кафе, но и супермаркеты, торговые центры, клиники, вокзалы — всего 813 тыс. заведений, в которые могут попасть люди с особенностями мобильности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Увеличить количество отметок о доступности удалось благодаря искусственному интеллекту — он уже проанализировал фотографии 2 млн в заведений по всей России, которые загрузили владельцы бизнеса и пользователи.

Определять адаптированность входа для людей с особенностями мобильности помогают две ИИ-модели — визуально-языковая Alice AI VLM и большая языковая модель Alice AI LLM. Первая анализирует фотографии входа в заведение по нескольким параметрам — например, проверяет наличие пандуса, поручней, ступеней, ширину прохода, высоту порога. А вторая модель решает, доступно ли место для маломобильных людей. Если это так, в карточке заведения появляется соответствующая отметка. Чтобы определить доступность, ИИ проанализировал уже более 5 млн снимков.

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«Мы создали технологию, которая ежедневно помогает пользователям искать и выбирать подходящие места. Изначально ИИ разметил доступность точек питания, а сейчас мы расширили проект и проанализировали адаптированность входов во все заведения России. Теперь ИИ-модели будут автоматически проверять доступность в новых местах и в тех организациях, где появились свежие фото. Поэтому чем больше снимков делают пользователи, тем точнее становится информация о доступности организаций», — сказала Василина Дрогичинская, руководитель направления инклюзии в «Яндексе».

Чтобы найти места, подходящие людям с особенностями мобильности, нужно выбрать категорию в поиске «Яндекс Карт» — например, больницу или торговый центр — и включить фильтр «Доступность входа на инвалидной коляске». Найти такие места также можно с помощью ИИ-чата «Яндекс Карт». Для этого в разделе «Спросить AI» достаточно ввести запрос «клиники рядом с домом», а затем уточнить «доступны ли они для входа на инвалидном кресле?». Для каждой организации нейросеть генерирует краткое описание — к примеру, «широкий вход, достаточный для проезда коляски», «ровная площадка перед входом без ступенек». А проверить доступность конкретной организации можно в разделе «Особенности» в ее карточке.

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