В «Яндекс Музыке» появилась возможность запускать «Мою волну» по свободным текстовым запросам — с помощью ИИ-компаньона люмена

«Яндекс Музыка» продолжает развивать гиперконтекстные рекомендации в «Моей волне» — ранее система впервые начала рекомендовать слушателям не только треки, но и музыкальные сценарии под момент. Например, если слушатель любит джаз, включил «Яндекс Музыку» в пятницу вечером на «Станции» — «Моя волна» может предложить «энергичный джаз для вечеринки», потому что понимает: сейчас время отдыха и развлечений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Теперь с помощью ИИ-компаньона люмена пользователи могут самостоятельно задавать любой свободный запрос, и «Моя волна» подберет для него музыку.

«У каждого бывают моменты, когда музыка нужна для чего-то большего — сосредоточиться, зарядиться энергией или выдохнуть после сложного дня. Теперь достаточно написать, что вы чувствуете, — и «Моя волна» подберет музыку под этот запрос. Это делает люмен, ИИ-компаньон: он переводит любой человеческий запрос в рекомендацию. У каждого подписчика появляется свой собственный люмен — и чем больше вы взаимодействуете, тем лучше он начнет понимать, что именно вы вкладываете в «мне грустно» или «нужно собраться». Одна и та же фраза у разных людей означает разное, и со временем люмен начинает слышать ее по-вашему. Это первое, что люмены научились делать в наших сервисах», — сказал Александр Дунаевский, руководитель направления персональных ИИ-продуктов «Плюса» и «Фантеха Яндекса».

Люмен анализирует свободный запрос пользователя и передает его алгоритмам «Моей волны». Для того чтобы точно подобрать под этот запрос музыку, Моя волна учитывает предпочтения пользователя, характеристики треков из каталога «Яндекс Музыки», контекст их прослушивания, а также время суток, день недели и с какого устройства звучит музыка. Алгоритмы анализируют жанр, язык и текст песни, звучание и стиль, а также — в каких редакционных подборках и плейлистах в «Яндекс Музыке» встречался трек, как он фигурирует в открытых музыкальных базах данных, чтобы понять для каких занятий его чаще выбирают.

Также в «Моей волне» появился отдельный алгоритм, который распознает музыкальные инструменты в треке. Это позволяет еще точнее подбирать музыку под нестандартные запросы — например, рекомендовать только треки, в которых звучит саксофон. При этом музыка в «Моей волне» остается персональной для каждого пользователя.

Новая функция доступна в поиске в мобильном приложении «Яндекс Музыки» на Android и iOS, а также в веб-версии и десктопном приложении — пользователям в России и Белоруссии.