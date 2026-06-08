«МегаФон» усилил покрытие в центре рабочего поселка Ванино

Абоненты «МегаФона» в Ванино могут без помех пользоваться мобильной связью в центральной части поселка. Специалисты оператора запустили дополнительную базовую станцию, что позволило равномерно распределить нагрузку и обеспечить высокие скорости передачи данных в локации со стабильно высоким числом пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ванино расположен на берегу живописной бухты Татарского пролива, в 370 км от Хабаровска. В поселке проживает около 16 тысяч человек, работают школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Ванино —важный логистический хаб на Дальнем Востоке: здесь находится крупнейший морской порт Хабаровского края, узел Байкало-Амурской магистрали и паромная переправа на Сахалин.

Новую базовую станцию инженеры оператора установили в центральной части поселка. Она работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет одновременно обеспечивать стабильную голосовую связь, в том числе по технологии VoLTE — звонки высокого качества с быстрым соединением, а также высокоскоростной мобильный интернет для работы, общения и развлечений. Равномерное стабильное покрытие теперь доступно в местах массового пребывания людей — в торговых точках, административных зданиях, на автодорогах. Запуск объекта позволил перераспределить нагрузку с соседних базовых станций, что повысило надежность сети и улучшило качество мобильной связи в прилегающих кварталах.

Ранее «МегаФон» обеспечил 4G-покрытием дачные массивы рядом с поселком — садовые товарищества «Рассвет», «Восход», «Сокол» и другие. Базовая станция позволила дачникам оставаться на связи в сезон загородного отдыха. Новый запуск в центре Ванино позволяет создать качественную телеком-среду как в жилой застройке, так и в пригородных зонах.

«Ванино — не просто населенный пункт, это морские ворота Хабаровского края: сюда приходят грузы, люди, проекты. Для нас важно, чтобы цифровая инфраструктура помогала развитию территории. Запуск базовой станции в центре поселка — это ответ на растущий спрос жителей и работников порта на стабильную связь. Теперь абоненты «МегаФона» могут комфортно пользоваться голосовыми сервисами, включая VoLTE, и высокоскоростным интернетом», — отметил Илья Челышев, директор «МегаФона» в Хабаровском крае.