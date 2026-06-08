MiXX и «Яндекс» запускают совместную подписку

Т2, российский оператор мобильной связи, и «Яндекс» объединили цифровые сервисы и городскую мобильность в одну мультиподписку. «MiXX х Яндекс Движ» включает набор развлекательных, шопинг- и транспортных сервисов из подписок MiXX, «Яндекс Плюс», «Яндекс Движ». Продукт стал еще одним проектом в портфеле стратегического партнерства двух компаний. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Пользователи новой подписки «MiXX х Яндекс Движ» получат доступ к сервисам MiXX: эксклюзивному контенту в онлайн-кинотеатре Premier, скидкам в Lamoda, привилегиям Ozon Premium, кешбэку до 50% в «Пятерочке» и «Перекрестке» с сервисом «Пакет». В продукт включили «Яндекс Движ», который объединяет каршеринг «Яндекс Драйв», аренду электросамокатов и сеть станций «Бери заряд», а также «Яндекс Плюс» с каталогом фильмов и сериалов на «Кинопоиске», «Яндекс Музыкой» и кешбэком баллами «Плюса». Система подключения учитывает уже активные подписки клиента: если «Яндекс Плюс» уже подключен, будут добавлены только недостающие сервисы без дублирования и переплат, а новым пользователям подключится сразу весь набор.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2, сказал: «Современные абоненты стремятся к интеграции цифровых услуг в единый бесшовный опыт. Вместе с «Яндексом» мы эту потребность обнаружили и объединили усилия. Совместная подписка «MiXX и Яндекс Движ» закрывает сразу несколько повседневных сценариев: от просмотра фильмов и выгодного шопинга до аренды автомобиля или самоката».