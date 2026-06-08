CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Новый маршрут водного электротранспорта «Лужники» — «Киевский» стал доступен пользователям 2ГИС

В Москве запустили четвертый круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта — от Киевского вокзала до Лужников. Сразу же после запуска движения водные маршруты стали доступны пользователям геосервиса 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Новый речной маршрут соединит три района: Хамовники, Раменки, Дорогомилово. Он начинается с причала «Лужники» и заканчивается у причала «Киевский». Здесь пассажиры смогут совершить пересадку между первым и четвертым речными маршрутами. В будущем на четвертом речном маршруте будут открыты еще два причала: «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды».

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему
«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему Безопасность

Новый водный маршрут «Киевский» — «Лужники» уже доступен в 2ГИС. При построении маршрутов геосервис учитывает прогноз прибытия речного судна к причалу и прокладывает маршрут с учетом времени ожидания и реального времени прибытия в пункт назначения. Это особенно удобно для речных маршрутов, которые в среднем ходят каждые 20 минут.

Чтобы узнать расписание и прогноз прибытия речных судов к причалам, достаточно ввести номер маршрута в поиске 2ГИС или нажать на нужный причал на карте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России

ИИ помогает скрывать безграмотность 130 млн американцев. Они не справляются с тестами на чтение для шестиклассников

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще