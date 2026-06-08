Одно из популярных мест отдыха на Байкале получило ускоренный 4G

В Выдрино, Новоснежной и на Теплых озерах на границе Бурятии и Иркутской области стал доступен более быстрый мобильный интернет и стабильная связь. В преддверии летнего сезона инженеры «МегаФона» усилили LTE-сеть в популярной туристической локации на Байкале, построив дополнительное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Этим летом отдыхающие смогут более комфортно пользоваться сотовой связью на Байкале. Инженеры «МегаФона» запустили новую базовую станцию в Выдрино, что позволило равномерно распределить нагрузку на сеть как в самом селе, так и в соседнем посёлке Новоснежная, на участке федеральной трассы «Байкал» и железнодорожной станции, расположенной в посёлке. Также сигнал дополнительного телеком-объекта долетает до реки Снежной и Теплых озер, где в последнее время появилось множество глэмпингов, благоустроенные пляжи, кафе и бани.

«Мы комплексно подходим к развитию телеком‑сети на туристических объектах, анализируя нагрузку на сеть и учитывая потребности абонентов. К каждому летнему сезону наша техническая служба усиливает покрытие в популярных местах. Так, в прошлом году мы установили оборудование в новом терминале аэропорта в Улан-Удэ, чтобы гости региона могли по прилете без задержек связаться с близкими или вызвать такси, а при возвращении домой с комфортом скоротать время в ожидании рейса. Кроме того, была проведена модернизация станций в Аршане и других поселениях, привлекающие туристов», — сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

Обезличенная статистика использования сети подтверждает стремительный рост популярности этого направления: летом 2025 г. сюда приехали на 19% больше отдыхающих, чем два года назад. А увеличение объема передачи данных более чем в два раза говорит о том, что абоненты ещё более активно ищут в интернете маршруты, делятся своими впечатлениями и фотографиями в соцсетях, общаются с близкими в мессенджерах и смотрят онлайн-контент.

Наличие стабильной связи становится одним из факторов, повышающим привлекательность туристических локаций. Помимо местных жителей, самые частые посетители Теплых озер и Выдрино – это забайкальцы, новосибирцы, красноярцы, москвичи, амурчане, приморцы, хабаровчане, кузбассовцы и омичи.



