CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сервис MWS TeamStream добавил возможность встраивать видео в цифровые сервисы

МТС объявила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» расширила возможности сервиса для работы распределенных команд TeamStream, запустив embed player – инструмент для встраивания видео в сайты, цифровые продукты, базы знаний, LMS-платформы и онлайн-курсы. Теперь компании могут показывать видео внутри собственного интерфейса без перехода пользователей на внешние платформы.

Новая функция позволяет интегрировать видеоконтент напрямую в клиентские и внутренние сервисы. Видео становится частью пользовательского сценария: обучения сотрудников, онбординга, клиентской поддержки, демонстрации продуктов, FAQ и корпоративных баз знаний.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Использование embed player помогает сохранить пользователя внутри собственной экосистемы и повысить контроль над его опытом. Компании могут встроить видео в собственный интерфейс и сохранить единый визуальный стиль сервиса. При просмотре такого контента отсутствуют сторонние рекомендации и реклама, поэтому пользователь не отвлекается от сценария обучения, поддержки или работы с продуктом.

«Сегодня компании используют видео-форматы в рамках обучения, онбординга, инструкций и клиентской поддержки, чтобы пользователь мог посмотреть нужный материал прямо внутри платформы. Возможность встроить видео напрямую в интерфейс помогает сделать такие процессы удобнее для пользователя и эффективнее для бизнеса», – сказал директор по продукту MWS TeamStream Антон Гурин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России

ИИ помогает скрывать безграмотность 130 млн американцев. Они не справляются с тестами на чтение для шестиклассников

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще