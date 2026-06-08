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Т2 запустила сервис переводов за границу

Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о запуске трансграничных переводов в мобильном приложении. Теперь клиенты T2 могут отправлять средства за рубеж мгновенно, безопасно – с баланса мобильного номера. География сервиса включает 10 стран, в том числе из СНГ и Юго-Восточной Азии. Сервис работает на базе платежной инфраструктуры «Т-Банка».

Переводы доступны для таких территорий как: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Приднестровье, Таджикистан, Лаос и Узбекистан. Список будет расширяться.

Трансграничные переводы доступны в мобильном приложении Т2 в разделе «Баланс-Переводы за границу». Для перевода необходимо выбрать страну и банк получателя, указать номер банковской карты или телефона и подтвердить операцию. Средства зачислятся в течение нескольких секунд.

Конвертация валюты происходит автоматически по текущему курсу, средства на зарубежную карту поступают в национальной валюте. Комиссия не взимается.

Сервис международных переводов работает на базе платежной инфраструктуры «Т-банка». В 2025 г. Т2 и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии совместных проектов в области финтех-сервисов. Трансграничные переводы – первый совместный проект компаний.

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Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2, сказала: «Мы приурочили запуск международных переводов к началу сезона путешествий. Понимаем, что в поездках людям важна не только стабильная связь, но и возможность быстро, безопасно и без лишних комиссий управлять финансами. Теперь наши абоненты могут мгновенно отправлять средства за рубеж или получать их от близких, оставаясь в привычной и защищенной экосистеме Т2. Интеграция с мобильным счетом Т2 позволяет совершать транзакции в два клика, география сервисов будет расширяться».

Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка», отметил: «Запуск международных переводов в приложении Т2 – важный практический результат нашего партнерства и еще один шаг в развитии открытых экосистем. Мы видим, что клиентам все больше нужны финансовые сервисы там, где они уже решают повседневные задачи: управляют связью, балансом, услугами и подписками. Интеграция платежной инфраструктуры «Т-Банка» в приложение Т2 позволяет сделать международные переводы простыми, быстрыми и привычными – без необходимости переключаться между разными сервисами».

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