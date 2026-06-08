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В «Яндекс Картах» появился новый речной маршрут «Лужники – Киевский»

В «Яндекс Картах» стали доступны причалы нового регулярного маршрута московского речного электротранспорта «Лужники — Киевский», который открылся сегодня. Теперь москвичи могут планировать поездки с учетом этого маршрута и следить за перемещением его судов. Например, можно прямо на карте посмотреть, далеко ли судно от причала в Лужниках и через сколько минут подойдет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

«Яндекс Карты» покажут, как совместить поездку по Москве-реке с другими видами городского транспорта. Сервис прокладывает маршруты с пересадками с одного вида транспорта на другой: например, можно посмотреть, как добраться на метро или автобусе до причала «Киевский», прокатиться по реке и потом вернуться домой. В сервисе есть также расписание судов для каждого причала и прогнозируемое время их прибытия.

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Новый речной маршрут соединит три района Москвы: Хамовники, Раменки, и Дорогомилово. Сейчас на маршруте два причала — «Лужники» и «Киевский». Позже откроются «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды», которые тоже появятся в «Яндекс Картах». Общая протяженность маршрута составит около 5 км, а время в пути — 35 минут.

Чтобы построить маршрут с учетом электросудов, достаточно ввести адрес точки назначения и нажать «Построить маршрут» в режиме общественного транспорта. В настройках маршрута можно выбрать «Водный транспорт» — так «Яндекс Карты» будут чаще предлагать варианты с поездкой по реке.

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