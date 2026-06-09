CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила мобильный интернет в живописных уголках Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области

ПАО «МТС» сообщает об установке новых базовых станций 4G в Городецком и Балахнинском районах Нижегородской области. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30% в деревнях Ковригино и Шадрино, Узольском сельском поселении и селе Воронино Городецкого района, а также в поселении Совхозный Балахнинского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые вышки МТС обеспечили уверенным сигналом важные социальные и инфраструктурные объекты: местные фельдшерско-акушерские пункты, сельские библиотеки, школы и дома культуры, а также основные транспортные развязки и остановки общественного транспорта. Стабильный мобильный интернет позволяет туристам и гостям районов делиться впечатлениями в социальных сетях, пользоваться навигаторами и сервисами бронирования, а местным предпринимателям – развивать агротуризм и онлайн-продажи местных продуктов и ремесел.

«Мы фиксируем устойчивый тренд: люди все чаще осознанно выбирают жизнь за городом или проводят там значительную часть времени, но при этом совершенно не готовы жертвовать цифровым комфортом. В Городецком и Балахнинском районах базовая связь уже была, однако современные запросы на мессенджеры, стриминг и удаленную работу требуют новых скоростей. Модернизируя сеть в Ковригино, Шадрине, Узольском, Воронино и Совхозном, мы обеспечили существенное увеличение пропускной способности каналов. Теперь наши абоненты могут полноценно работать, учиться и пользоваться различными цифровыми сервисами наравне с жителями мегаполиса, находясь в живописных и исторически значимых точках региона», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Работа по развитию телеком-инфраструктуры и устранению цифрового неравенства в регионе ведется непрерывно. Так, в мае МТС установила дополнительное оборудование стандарта LTE в городском округе город Шахунья Нижегородской области. Тогда в результате высокоскоростной мобильный интернет МТС появился еще в 25 населенных пунктах региона: Малиновка, Половинная, Красногор, Скородумово, Большая Свеча, Малая Берёзовка и других.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России

ИИ помогает скрывать безграмотность 130 млн американцев. Они не справляются с тестами на чтение для шестиклассников

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще