Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube

Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube: сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые ежемесячно загружают около 500 тыс. видео. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

«Видеоигры как категория долгое время не были для нас отдельным фокусом. Однако сейчас спрос на игровой контент в стране настолько высокий, что игнорировать его уже невозможно. Мы тоже наблюдаем этот спрос внутри платформы. Половина всего смотрения Rutube приходится на UGC-контент, и внутри этого сегмента видеоигры сегодня занимают второе место. Сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые загружают около полумиллиона видео в месяц: это обзоры игр, записи прохождений и другой контент. Мы видим, что к нам приходят крупные авторы, а рекламная монетизация в этом сегменте уже работает», — сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

По его словам, за последние несколько лет Rutube прошел значительный этап трансформации. Стамболцян отметил, что Rutube несколько лет назад и сегодня — это «два разных продукта и два разных бизнеса». В основе развития видеоплатформы лежит несколько ключевых слоев: собственные технологии, качественный продукт, масштабируемые бизнес-модели и финансовая эффективность.

Одним из главных технологических направлений стало развитие собственных решений внутри компании. Как отметил Сергей Стамболцян, Rutube отказался от внешнего поиска и создает собственные ключевые технологии, включая поисковые решения, развитие рекомендаций, разработку рекламной платформы и систему биллинга. Сейчас более 50% смотрения на Rutube уже формируется на базе рекомендательной системы, которая помогает пользователям находить релевантный контент.

По словам Сергея Стамболцяна, одной из главных задач Rutube стало создание единого бесшовного пользовательского опыта для разных типов контента. Исторически внутри экосистемы развивались отдельные продукты: онлайн-кинотеатр Premier с фильмами и сериалами, сервис вертикальных видео Yappy (сейчас — Rutube Shorts) и сам Rutube как видеоплатформа. При этом разные форматы потребления требуют разных моделей: фильмы и сериалы чаще смотрят на большом экране по подписке, а UGC-контент — в мобильных приложениях и преимущественно в рекламной модели. Поэтому в условиях экономики внимания платформе важно объединять эти сценарии в единый сервис, удобный для пользователя и эффективный с точки зрения экономики внимания.

Сергей Стамболцян также отметил, что в России существует высокий спрос на видео, а задача платформы — сделать востребованный контент доступным, удобным для поиска и релевантным в рекомендациях. Следующим фокусом для Rutube становится развитие масштабируемых бизнес-моделей, которые позволяют платформе больше зарабатывать и делиться рекламными доходами с авторами.