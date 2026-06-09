«Яндекс Книги» запустили озвучку книг по ролям

Виртуальный рассказчик в «Яндекс Книгах» научился озвучивать реплики разными голосами. Новый режим «По ролям», в основе которого лежит разработанная в «Яндексе» технология синтеза речи, уже доступен для 2500 книг. В будущем их станет больше. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Книг».

В режиме «По ролям» виртуальный рассказчик анализирует текст, определяет реплики и назначает персонажам разные голоса. Благодаря этому диалоги звучат более естественно, а их участников проще различать на слух. Рассказчик учитывает пол персонажей: реплики женщины будут озвучены женским голосом, а реплики мужчины — мужским.

Режим «По ролям» уже доступен в приложении «Яндекс Книг». Помимо него, у виртуального рассказчика есть еще два режима озвучивания: только мужским голосом и только женским голосом. За озвучивание книг отвечает технология синтеза речи — она уже применяется более чем для 150 тыс. произведений, у которых пока нет готовой аудиоверсии. Это позволяет сделать книги доступнее, в том числе для незрячих и слабовидящих пользователей. По данным «Яндекс Книг», виртуальным рассказчиком регулярно пользуется уже каждый десятый подписчик сервиса.