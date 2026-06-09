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«Яндекс» увеличил парк безопасных электровелосипедов до 30 тыс. и расширил географию их аренды

Безопасные электровелосипеды «Яндекс Байк» стали доступны курьерам более чем в 20 городах России. Компания увеличила парк такого транспорта с 20 до 30 тыс. единиц и удвоила число городов, где его можно арендовать. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас взять «Яндекс Байк» в аренду можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Краснодаре, Тюмени, Перми, Челябинске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Красноярске, Воронеже, Волгограде, Оренбурге, Липецке, Пензе и других городах.

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Для курьеров сервисов доставки «Яндекса» действуют гибкие тарифы, а тем, кто выполняет заказы большую часть дня, компания субсидирует аренду транспорта. Арендовать «Яндекс Байк» также могут курьеры других служб доставки и компаний с собственной курьерской сетью. Для них доступны индивидуальная и B2B-модели аренды. Первым партнером в этом направлении стал Ozon fresh, который арендовал 1840 электровелосипедов для курьеров в Москве и Санкт-Петербурге.

Для обслуживания транспорта работают велоцентры, а в Москве уже действуют 19 зарядных шкафов для быстрой замены или подзарядки аккумуляторов. Помимо развития транспортной инфраструктуры, «Яндекс» внедряет дополнительные меры безопасности: обучает курьеров правилам дорожного движения, выдает экипировку со светоотражающими элементами и предоставляет страховую защиту курьерам и третьим лицам. Максимальная выплата по базовой программе страхования составляет 2 млн руб.

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