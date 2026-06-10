МТС научила ИИ-секретаря общаться с курьерами

МТС продолжает расширение функционала голосового помощника для абонентов «МТС Секретарь». Компания добавила в него возможность коммуникации с курьерами при уточнении параметров доставки. Так, умный помощник на базе искусственного интеллекта во время звонка сообщит курьеру необходимые детали заказа, что позволит сделать комфортнее доставку для абонентов МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для использования новой функции на базе сервиса «МТС Секретарь» пользователю достаточно один раз заполнить в приложении Мой МТС данные доставки: адрес, номер домофона, этаж, квартиры и любые другие параметры, которые он посчитает нужными. Умный ИИ-помощник от МТС ответит на звонки, когда абонент занят, не хочет разговаривать или недоступен. Система, работающая на вероятностной модели на базе LLM, в режиме реального времени распознает звонок от курьерских служб и характерные речевые паттерны, а затем автоматически озвучивает необходимую для курьера информацию.

По данным МТС, 44% пользователей считают звонки от служб доставки крайне важными — даже более значимыми, чем звонки из медицинских учреждений или банков. При этом для 57% особую ценность имеют вызовы, связанные с уточнением даты и времени доставки. Новое решение МТС позволит курьеру получить нужную информацию без необходимости отвлекать абонентов разговорами по телефону.

«Новое решение — это яркий пример развития российских технологий VoiceTech. Теперь «Секретарь» способен уточнить время и условия доставки, при каждом разговоре подстраиваясь под конкретную ситуацию и детали разговора. Это крайне полезно для людей, которые не хотят быть привязанными к телефону в ожидании доставки. Представленная функция — часть нашего общего подхода к созданию комфортной среды для абонентов МТС, в которой им не нужно тратить время на дополнительные разговоры», — сказал Андрей Бийчук, директор Центра продуктов телеком-технологий МТС.

Новая функция уже доступна абонентам МТС на тарифах «МТС Супер», «РИИЛ», «RED», а также по подписке «Секретарь+». Услугу «МТС Секретарь» также можно подключить отдельно: при первом подключении — 30 дней за 0 р., далее — 149 руб в месяц. Решение не требует установки дополнительных приложений и работает автоматически через приложение «Мой МТС».