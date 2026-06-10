МТС обеспечила LTE-покрытие для отдыхающих в Чернолучье

МТС улучшила покрытие сети LTE в районе поселка Чернолучье, где расположены популярные места летнего отдыха. Ранее на этой территории была доступна только голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили новую базовую станцию, в зону покрытия которой вошли парк-отель «Мечта», базы отдыха им. А.И.Покрышкина и «Форест хаус», детский оздоровительный лагерь «Иртышские зори» и часть поселка с массивом СНТ. Так, отдыхающие и дачники гости смогут разнообразить свой досуг просмотром HD-фильмов, общением в социальных сетях и мессенджерах, а также онлайн-шопингом.

Чернолучье — это известный курортный поселок и популярная зона отдыха всего в 30-50 км от Омска, расположенный на высоком берегу Иртыша среди реликтового соснового бора. Это главное место для оздоровительного, загородного и семейного отдыха жителей региона.

«Впереди лето, и курортная зона Чернолучья вновь станет привлекательной для ценителей живописных видов и лечебного микроклимата. Мы применяем искусственный интеллект и обезличенные геоаналитические данные, чтобы прогнозировать нагрузку на сеть и заблаговременно усиливать сигнал там, где это необходимо. Благодаря этому абоненты смогут оставаться на связи даже в удаленных точках и пользоваться всеми сервисами МТС — от высокоскоростного мобильного интернета до онлайн-кинотеатра», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.