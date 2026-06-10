МТС обеспечила мобильную связь в бизнес-квартале «Прокшино» в Новой Москве

МТС организовала сеть мобильной связи в многофункциональном бизнес-квартале «Прокшино» класса А от группы компаний «А101». Благодаря установке современного оборудования компании-резиденты и посетители центра могут пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

Первая очередь бизнес-квартала «Прокшино» общей площадью 44600 кв. м, из которых 22700 кв. м приходится на офисную часть, а 9600 кв. м – на торговую зону с выходом на крышу, расположена в активно развивающемся деловом квартале Новой Москвы. В 2024 г. башня была введена в эксплуатацию, количество новых рабочих мест составило около 3 тыс. человек, а во всем бизнес-квартале по завершении его строительства достигнет порядка 20 тыс.

Для обеспечения покрытия и пропускной способности сети в здании делового центра инженеры МТС подключили к действующей внутренней антенно-распределительной системе оборудование базовой станции в диапазоне LTE 1800 по технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективно использовать частотный ресурс. Установленное оборудование поддерживает технологию VoLTE (голос через интернет), которая обеспечивает высокое качество звучания и быстрое соединение.

Благодаря этому резиденты и посетители нового столичного офисного центра могут пользоваться интернет-сервисами и звонить на всех тринадцати этажах башни, а также в подземном паркинге.

«Современная деловая среда предполагает обязательное наличие качественной мобильной связи и интернета. Это не только ценность самого актива, но и гигиеническое условие для работы сотрудников и резидентов бизнес-пространств. Наши абоненты в новом бизнес-центре «Прокшино» могут с помощью скоростного мобильного интернета поддерживать необходимые бизнес-процессы, вести видеоконференции и переговоры, делиться новостями с коллегами и друзьями, а также оставаться на связи с близкими», ꟷ сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

«Качественная связь – это неотъемлемый элемент современного делового пространства. Наличие стабильной сотовой связи напрямую влияет на эффективность работы. В бизнес-квартале «Прокшино» мы стремимся обеспечить такие условия, которые делают нас и наших резидентов более технологичными», – отметила Татьяна Грихно, руководитель направления офисной недвижимости ГК «А101».