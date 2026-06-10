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Россияне стали чаще покупать через банковские приложения интернет для поездок

По данным eSIM.World, магазина туристических eSIM для зарубежных поездок, в мае 2026 г. число покупок eSIM через приложения банков выросло в 2,5 раза по сравнению с апрелем 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ID.World.

Спрос на eSIM на российском рынке заметно вырос в период майских праздников и, по прогнозам, увеличится в предстоящий сезон отпусков. По данным eSIM.World, за последний месяц 2026 г. чаще всего туристические eSIM покупали для поездок в Турцию (26%), Китай (16%), Таиланд и Египет — по 6%, Вьетнам (5,5%) и Казахстан (4%). По сравнению с маем 2025 г. заметнее всего вырос спрос на eSIM для путешествия в Китай — на 12%, Узбекистан — на 3%, Армению — на 3% и Японию — на 2,5%.

В сравнении с аналогичным периодом 2025 г. наибольший рост показали покупки eSIM для поездок в Турцию (+8%), Китай (+6%), Грузию (+2%), Узбекистан (+2%), Италию (+1%) и Вьетнам (+1%). В то же время снизилось количество таких покупок для поездок в Таиланд (-13%) и ОАЭ (-5%).

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«Банковское приложение сегодня стало привычным инструментом для использования повседневных сервисов — от оплаты связи и заказа продуктов до бронирования авиабилетов и отелей. При этом во время заграничных поездок путешественники нередко сталкиваются с тем, что оплатить связь за рубежом российской картой напрямую бывает сложно. Возможность приобрести eSIM через приложение банка решает эту проблему заранее: пользователь может выбрать страну, оплатить пакет удобным способом и получить инструкцию по активации в знакомом интерфейсе», — сказал Равиль Карасов, генеральный директор eSIM.World.

Аналитика eSIM.World также показывает, что длительность пакета зависит от туристического направления. Тарифы на 30 дней чаще выбирают для поездок в Турцию (25%), Китай (14%), Таиланд (11%), на 14 дней — во Вьетнам (13,4%), короткие пакеты на один-три дня — для Казахстана (7%) и Армении (9%). Безлимитные тарифы чаще устанавливают для поездок в Турцию (23%), Китай (18%), Египет (6%), Казахстан (5%) и Узбекистан (4%).

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