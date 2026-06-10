Умные госуслуги Подмосковья помогут медработникам сэкономить на аренде жилья

Теперь процесс оформления выплаты медработникам по аренде жилья стал еще удобнее: в онлайн-услуге появились умные сервисы предпроверки, которые помогут сэкономить время и избежать дублирующих заявок. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при переходе в электронную форму услуги система автоматически проверит, есть ли у пользователя ранее поданное, но еще не рассмотренное аналогичное заявление или назначенная выплата. Все это займет считанные секунды – информационное сообщение появится прямо на экране», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения Подмосковья и работают не менее чем на одну полную ставку, могут обратиться за выплатой компенсации по аренде жилья. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты».

Сумма компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тыс. руб., в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. В случае если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга – медработники, то они получат от 30 до 45 тыс. руб.