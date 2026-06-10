В Татарстане улучшили связь для рыбаков и жителей пригорода

К открытию летнего рыболовного сезона в Татарстане расширили покрытие сети 4G в прибрежных зонах реки Меши. Связь стала стабильнее на территории и в окрестностях деревни Кзыл‑Иль, коттеджного поселка «Красная Поляна» в Лаишевском районе, а также «Мешинские усадьбы» в Пестречинском. Дополнительное телекоммуникационное оборудование установил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Летом нагрузка на инфраструктуру связи здесь традиционно вырастает, когда к нескольким тысячам местных жителей добавляются дачники, рыбаки и отдыхающие. Учитывая сезонность, инженеры оператора подготовили сеть с необходимым запасом емкости, в том числе для автомобилистов, пользующихся оживленными федеральными трассами М‑7 и М‑12, проходящими вблизи поселков.

«С наступлением тепла мобильный трафик привычно перемещается вслед за горожанами — в пригороды и к водоемам. При этом даже во время “дикого” отдыха у реки критически важно оставаться на связи. Внезапная травма или резкое ухудшение погоды могут потребовать немедленного звонка спасателям. Чтобы обеспечить широкое покрытие и высокую скорость интернета, инженеры задействовали на новых объектах связи одновременно низкий и средний частотные диапазоны. В результате местные жители, дачники и туристы могут звонить и пользоваться цифровыми сервисами — от карт и мобильных банков до онлайн‑кинотеатров и видеохостингов», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Валерий Борунов.

Аналитика больших данных оператора показывает, что жители казанского пригорода расходуют в среднем около 26 ГБ мобильного интернет‑трафика на абонента в месяц. Активнее всего сетью пользуются в поселках Высокогорского района. В мае трафик здесь достиг 31 ГБ на человека. В тройку лидеров также вошли небольшие населенные пункты Зеленодольского района с показателем 26 ГБ и Пестречинского — где в среднем в месяц на абонента приходится 25 ГБ.

При этом дольше всех по телефону говорят в Пестречинском и Лаишевском районах. Местные жители проговорили в мае в среднем 7 часов 55 минут и 7 часов 28 минут соответственно.