«VK Реклама» расширяет возможности продвижения каналов

В личном кабинете платформы «VK Реклама» появился отдельный объект продвижения – «Каналы». Функциональность поможет рекламодателям быстрее находить заинтересованную аудиторию и набирать активных подписчиков «ВКонтакте», Max и «Дзен». Об этом CNews сообщил представитель VK.

Новый объект продвижения работает в бета-режиме и доступен всем рекламодателям.

Возможности продвижения:

Каналы «ВКонтакте». Рекламодателям доступна оптимизация на привлечение подписчиков — умные алгоритмы платформы покажут рекламу тем, кто с высокой долей вероятности заинтересуется каналом и подпишется на него.

Каналы Max. Рекламодателям доступна оптимизация на клики — можно выбрать показ рекламы на широкую аудиторию пользователей платформ VK или только на тех пользователей платформ VK, кто пользуется Max. Такой сценарий позволяет увеличивать трафик, а также растить аудиторию за счет рекламного охвата. В будущем оптимизацию на подписку планируется добавить и при продвижении каналов в Max.

Каналы «Дзен». Рекламодателям доступна оптимизация на продвижение статьи, подписку на канал, дочитывания статьи и продвижение видео. Опции позволяют задействовать широкий спектр возможностей рекламы каналов с учетом особенностей площадки.

«Ранее пользователи «VK Рекламы» могли продвигать только каналы в «Дзене», теперь появился отдельный объект, расширяющий список доступных площадок. Новый сценарий продвижения позволит эффективнее наращивать базу живых подписчиков. Аналитика также стала прозрачнее и понятнее — рекламодателю доступны конкретные метрики по количеству подписчиков и стоимости их привлечения», — отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.