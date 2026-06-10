Wildberries запускает контейнерные поставки

Wildberries (входит в группу RWB) в тестовом режиме запустила новый тип поставок, благодаря которому партнеры могут отправлять товары напрямую с таможни на склады маркетплейса в формате «контейнерных поставок». Об этом CNews сообщили представители RWB.

На первом этапе услуга доступна определенной группе продавцов для отлаживания процессов. Оформить такую отгрузку продавцы могут в личном кабинете, выбрав опцию «Отгрузить контейнером» на втором шаге создания поставки.

«Раньше продавцам приходилось нести дополнительные затраты: после прохождения таможни товар необходимо было везти на собственный или арендованный склад, а затем тратить ресурсы на переупаковку и формирование паллет для отгрузки на логистические объекты маркетплейса. Благодаря контейнерной отгрузке мы убираем одно логистическое плечо. Это позволяет не только сократить время доставки товара, но и снизить издержки», — отметила директор по развитию сервисов для продавцов и ключевых клиентов RWB Екатерина Сотник.

В течение ближайших месяцев компания планирует расширять доступ к услуге для большего числа продавцов и дополнять ее новым функционалом.